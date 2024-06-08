مصر للطيران تسير غدا 17 رحلة جوية

تبدأ الناقل الوطني مصر للطيران مرحلة العد التنازلي للجسر الجوى للأراضي المقدسة والذي بدأ إعتباراً من ٢٩ مايو الماضي ويستمر حتى يوم الاثنين ١٠ يونيو الجاري، ومن المقرر أن تسير مصر للطيران غداً الأحد الموافق 9 يونيو 17 رحلة جوية بواقع

10 رحلة القاهرة - جدة

6 رحلة القاهرة- المدينة المنورة

1 رحلة القاهرة - الطائف

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة السياحة والتضامن والداخلية والعدل وتضامن المؤسسة والقليوبية وأسيوط وشمال سيناء وجنوب سيناء وبعثة الأوقاف وقرعة الغربية والترانزيت وحج أفراد وأجانب.