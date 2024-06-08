السبت 08 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تسير غدا 17 رحلة جوية

مصر للطيران
مصر للطيران

تبدأ الناقل الوطني مصر للطيران مرحلة العد التنازلي للجسر الجوى للأراضي المقدسة والذي بدأ إعتباراً من ٢٩ مايو الماضي ويستمر حتى يوم الاثنين ١٠ يونيو الجاري، ومن المقرر أن تسير مصر للطيران غداً الأحد الموافق 9 يونيو  17 رحلة جوية بواقع 
10 رحلة القاهرة - جدة
6 رحلة القاهرة- المدينة المنورة 
1 رحلة القاهرة - الطائف

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ترتيب بطولة العالم للسائقين قبل جائزة كندا الكبرى للفورميلا وان

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة السياحة والتضامن والداخلية والعدل وتضامن المؤسسة والقليوبية وأسيوط وشمال سيناء وجنوب سيناء وبعثة الأوقاف وقرعة الغربية والترانزيت وحج أفراد وأجانب.

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