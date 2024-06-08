ترتيب بطولة العالم للسائقين قبل جائزة كندا الكبرى للفورميلا وان

تنطلق مساء السبت التجارب التأهيلية الرسمية لجائزة كندا الكبرى على حلبة مدينة مونتريال ضمن سباقات بطولة العالم للفورميلا وان موسم 2024 وهي واحدة من اصعب جولات بطولة العالم نظرا لسوء حالة الطقس التي تتزامن مع مراحل السباق واولها ما حدث بالامس خلال التجارب الحرة .

ومع نهاية سباق جائزة موناكو الكبرى قبل اسبوعين نجح سائق فريق فيراري شارل ليكلير في تضييق الفارق في صدارة ترتيب بطولة العالم للسائقين مع بطل العالم ماكس فيرستابين الى 31 نقطة فقط بعدما حقق ليكلير المركز الاول في جائزة موناكو بينما اكتفي فيرستابين بالمركز السادس ليحصل ليكلير على 25 نقطة ويرفع رصيده الى 138 نقطة بينما حصل فيرستابين على 8 نقاط فقط واستمر في المركز الاول برصيد 169 نقطة .

المركز الثالث مازال في حوزة السائق الانجليزي وفريق مكلارين لاندو نوريس برصيد 113 نقطة ثم الاسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري في المركز الرابع برصيد 108 نقطة بينما يتواجد السائق الثاني لفريق ريد بول سيرجيو بيريز في المركز الخامس برصيد 107 نقطة .

وهذا هو ترتيب بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان قبل انطلاق جائزة كندا الكبرى :

المركز السائق النقاط

الاول ماكس فيرستابين ( ريد بول ) 169

الثاني شارل ليكلير ( فيراري ) 138

الثالث لاندو نوريس ( مكلارين ) 113

الرابع كارلوس ساينز ( فيراري ) 108

الخامس سيرجيو بيريز ( ريد بول ) 107

السادس أوسكار بياستري ( مكلارين ) 71

السابع جورج راسل ( مرسيدس ) 54

الثامن لويس هاميلتون ( مرسيدس ) 42

التاسع فرناندو ألونسو ( أستون مارتن ) 33

العاشر يوكي تسونودا ( ريد بول فيزا ) 19

الحادي عشر لانس استرول 11

الثاني عشر أوليفر بيرمان 6

الثالث عشر نيكو هولكينبيرج 6

الرابع عشر دانيال ريكاردو ( ريد بول فيزا ) 5

الخامس عشر البون 2

السادس عشر اوكون 1

السابع عشر كيفين ماجنسون 1

الثامن عشر بيير جاسلي 1

التاسع عشر زيهانج جو ( صاوبر ) -

العشرين فريدي بوتاس -

الحادي والعشرين سارجنت -