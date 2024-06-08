ضبط 2.5 طن أغذية ولحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي بسوهاج

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، حملات مكثفة على الأسواق والمحلات والمطاعم وأماكن بيع وتداول اللحوم والوجبات المطهية الجاهزة بجميع مراكز المحافظة بالإشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بالمحافظة برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وعبد الرؤوف المغربي مراقب عام الأغذية بالمديرية وزكريا سرور نائب مراقب عام الأغذية بالمديرية ورأفت فتحي بهنام مراقب أول أغذية بالمديرية .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتعليمات الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج وتحت إشراف الدكتورة غادة احمد مدير عام الطب الوقائي بسوهاج وتزامنا مع إقتراب عيد الأضحى المبارك وضمن جهود إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة للحرص على وصول غذاء آمن وسليم للمواطن .

وأسفرت تلك الحملات والتي استهدفت 271 منشأه غذائية ٧ن ضبط مايقرب من 2.5 طن من الأطعمة المختلفة والمجمدات والأرز والمكرونة واللحوم ومصنعاتها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي كما تم ضبط مايقرب من 1200 لتر من العصائر والمشروبات الغازية المختلفة مجهولة المصدر .

وتم إعدام أكثر من ربع طن من اللحوم والدهون والأحشاء والأغذية المختلفة ومصنعات اللحوم والأطعمة الجاهزة مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الأدمي .

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة، أنه تم تحرير 229 محضر جنحة وجاءت كالآتي:- 136 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء و80 محضر لعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للإشتراطات الصحية واشتراطات النظافه العامة و13 من المحاضر المختلفة .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم سحب 47 عينة من المشروبات والعصائر واللحوم والأسماك بمختلف أنواعها وإرسالها إلى المعامل للتحليل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي من عدمه كما تم التوصية بإغلاق 29 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص مما يمثل خطر داهم على الصحه العامة للمواطنين .

ومن جانبه قال محمد جلال رئيس المركز الإعلامي لمديرية الصحة بسوهاج أن تلك الحملات تأتي تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الاغذية بوزارة الصحة وخطة إداره مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة وجاري الإستمرار في الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين .