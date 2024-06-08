عشرات الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال على المُحافظة الوسطى بغزة

استُشهد عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون، اليوم السبت جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف، برا وبحرا وجوا، على المحافظة الوسطى من قطاع غزة والتي تشهد عدوانا غير مسبوق.

وقالت مصادر طبية إنه استشهد حتى اللحظة 15 شخصًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال المحافظة الوسطى خصوصا مخيم النصيرات.

وشن طيران الاحتلال غارات على محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.. كما استشهد عدد من الأشخاص وأصيب العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية وقصف مدفعي وإطلاق نار في المغازي والنصيرات، والبريج، والزوايدة، وأطلقت طائرات "كواد كابتر" المسيرة الإسرائيلية النار بشكل عشوائي على المواطنين في عدد من الشوارع، بمخيم النصيرات.

وفي مخيم البريج، أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 مواطنين، وإصابة آخرين في قصف استهدف منزلا.. وأطلقت طائرات الاحتلال القنابل الدخانية بكثافة على طول شارع البحر غرب مُخيم النصيرات.

ويواجه مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح صعوبة بالغة في التعامل مع الأعداد المتزايدة من الشهداء والجرحى التي تأتي تباعا نتيجة القصف المتواصل والعشوائي، كما يواجه نقصا حادا في الأدوية، والمستهلكات الطبية، والوقود، بالإضافة إلى توقف المولد الكهربائي الرئيسي.

وأعلنت المصادر الطبية عن عجز منظومة الإسعاف والطوارئ الاستجابة لنداءات الاستغاثة، لنقل الجرحى بالمحافظة الوسطى، مؤكدة أن الاحتلال تعمد تقويض المنظومة الطبية من خلال استهداف 130 سيارة إسعاف، وتوقف العشرات منها، نتيجة عدم إدخال الوقود وقطع الغيار.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المستشفى يعمل بمولد واحد فقط، وتعطله سيؤدي الى وفاة عدد كبير من المرضى والجرحى، وإلى كارثة صحية، خاصة وأنه يقدم خدماته لأكثر من مليون فلسطيني، في ظل نزوح المواطنين الى الوسطى، بعد تهجيرهم من مدينة رفح الفلسطينية في السادس من شهر نيسان الماضي.

يُذكر أن 9 مُستشفيات من أصل 36 يعمل بشكل جزئي في قطاع غزة، وكلها تواجه نقصًا حادًا في المعدات، والكوادر، والمستلزمات الطبية.

ومنذ نحو الساعة يتواصل القصف الصاروخي والمدفعي العنيف على حيي الزيتون وتل الهوى في مدينة غزة، ومخيمات النصيرات والمغازي والبريج وسط القطاع، مع تحليق مكثف على علو منخفض.

في سياق متصل، قصفت زوارق الاحتلال الحربية شواطئ بحر غزة في محيط الميناء، غرب مدينة غزة.

الهباش: لا بديل عن تولي السلطة إدارة قطاع غزة

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أنه لا بديل عن تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني ، اليوم السبت إنه "لا بديل أمام إسرائيل والعالم عن تولي السلطة إدارة قطاع غزة والضفة الغربية والقدس كوحدة جغرافية وسياسية وقانونية واحدة تحت لواء وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية؛ الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأضاف: إن "إسرائيل وحركة حماس حريصتان على تغييب السلطة الفلسطينية عن مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار"، مبينا أنه "لن تجد إسرائيل ولا أحد في العالم أي فلسطيني يمكن أن يتعاون في أي موضوع يخص الشأن الفلسطيني بعيدا عن منظمة التحرير".

وفي وقت سابق، شهد جنوب قطاع غزة قصفًا متواصلا خلال الساعات الماضية على مخيم البريج وحي الزيتون جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 11 شخصا بينهم أطفال ونساء، وإصابة عشرات آخرين.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال قصفت عدة منازل في مخيم البريج وحي الزيتون جنوب القطاع ما سفر عن استشهاد 11 شخصًا وإصابة آخرين، فيما يتواجه المستشفيات المتواجدة جنوب القطاع أزمة بسبب توقف غالبيتها وخروجها عن الخدمة جراء القصف، واقتراب خروج المتبقي منها عن الخدمة بسبب ندرة الوقود جراء عدم غلق المعابر الحدودية من قبل قوات الاحتلال.