رئيس أذربيجان: مصر استضافت مؤتمر المناخ بشكل ناجح ونأمل الاستفادة من خبرتها

قال إلهام علييف رئيس أذربيجان، إن مصر استضافت بشكل ناجح مؤتمر المناخ ونأمل في الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا الصدد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية: "الحدود مع أرمينيا تشهد استقرارا على مدى العامين الماضيين ولم نرصد أي انتهاكات خلال تلك الفترة".

وفي سياق متصل قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الملفات الإقليمية حاضرة بقوة في المباحثات مع الرئيس الأذربيجاني، وفي القلب منها القضية الفلسطينية، التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة.

إنفاذ المساعدات الإنسـانية لأهالي قطاع غزة

وأضاف السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس أذربيجان: "استعرضت خلال مباحثاتنا الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسـانية لأهالي قطاع غزة.

وتابع: "وتفقنا على العمل للتوصل لوقف إطلاق النار، حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإحلال السلام، والتعايش في المنطقة، بدلًا من الحروب والدمار والخراب".

ونوه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن الملفات الإقليمية كانت حاضرة بقوة في المباحثات مع رئيس أذربيجان، مضيفًا: “أكدت خلال المباحثات على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين”.

وأكد السيسي، أن المباحثات التي أجريت اليوم مع رئيس أذربيجان تؤكد الحرص على تعزيز العمل بين البلدين.

وأضاف: "اتفقنا على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا في مختلف المجالات والتنسيق السياسي، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وشدد على مساندة مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار فى منطقة جنوب القوقاز، مضيفًا: "نقدم الدعم الكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل".

نسعي لتعزيز العلاقات مع دولة أذربيجان على التعاون في مختلف المجالات

وأضاف “السيسي”: "نسعي لتعزيز العلاقات مع دولة أذربيجان على التعاون في مختلف المجالات".

وذكر السيسي أن زيارة رئيس أذربيجان إلى مصر مهمة وتعكس اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة استنادا إلى الروابط التاريخية الممتدة بينهم.

وتابع: "أتقدم بالتهنئة إلى رئيس أذربيجان على انتخابه رئيسا لفترة جديدة، والثقة التي حظيت بها بلاده لتنظيم مؤتمر الأطراف الإطارية بشان تغير المناخ كوب 29".

السيسي استقبل إلهام علييف بقصر الاتحادية

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم إلهام علييف بقصر الاتحادية، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس أذربيجان ، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.