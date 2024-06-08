الرئيس السيسي: فلسطين صلب قضايا المنطقة (شاهد)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الملفات الإقليمية حاضرة بقوة في المباحثات مع الرئيس الأذربيجاني، وفي القلب منها القضية الفلسطينية، التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة.

إنفاذ المساعدات الإنسـانية لأهالي قطاع غزة

وأضاف السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس أذربيجان: "استعرضت خلال مباحثاتنا الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسـانية لأهالي قطاع غزة.

وتابع: "واتفقنا على العمل للتوصل لوقف إطلاق النار، حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإحلال السلام، والتعايش في المنطقة، بدلًا من الحروب والدمار والخراب".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إن الملفات الإقليمية كانت حاضرة بقوة في المباحثات مع رئيس أذربيجان، مضيفًا: “أكدت خلال المباحثات على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين”.

وأكد السيسي، أن المباحثات التي أجريت اليوم مع رئيس أذربيجان تؤكد الحرص على تعزيز العمل بين البلدين.

وأضاف السيسي: "اتفقنا على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا في مختلف المجالات والتنسيق السياسي، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مساندة مصر لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار فى منطقة جنوب القوقاز، مضيفًا: "نقدم الدعم الكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل".

نسعى لتعزيز العلاقات مع دولة أذربيجان على التعاون في مختلف المجالات

وأضاف “السيسي”: "نسعى لتعزيز العلاقات مع دولة أذربيجان على التعاون في مختلف المجالات".

وذكر السيسي أن زيارة رئيس أذربيجان إلى مصر مهمة وتعكس اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة استنادا إلى الروابط التاريخية الممتدة بينهم.

وتابع: "أتقدم بالتهنئة إلى رئيس أذربيجان على انتخابه رئيسا لفترة جديدة، والثقة التي حظيت بها بلاده لتنظيم مؤتمر الأطراف الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 29".

من جانبه طالب إلهام علييف رئيس أذربيجان، بضرورة الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة.

وأضاف “علييف” خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل قصر الاتحادية، اليوم السبت، أننا ترأسنا قمة حركة عدم الانحياز خلال الـ 4 سنوات الماضية".

وأكد رئيس أذربيجان، أنه سعيد جدًا بتواجدي في مصر وزيارتي هذه ستسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين.

السيسي استقبل إلهام علييف بقصر الاتحادية

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم إلهام علييف بقصر الاتحادية، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس أذربيجان، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.