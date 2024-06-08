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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي ورئيس أذربيجان يتفقان على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات التي أجريت اليوم مع رئيس أذربيجان تؤكد الحرص على تعزيز العمل بين البلدين.

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السيسي: مصر تساند كافة المبادرات الرامية لتحقيق السلام في جنوب القوقاز

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وأضاف السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس أذربيجان: "اتفقنا على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا في مختلف المجالات والتنسيق السياسي، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مساندة مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار فى منطقة جنوب القوقاز، مضيفًا: "نقدم الدعم الكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل". 

نسعي لتعزيز العلاقات مع دولة أذربيجان على التعاون في مختلف المجالات

وأضاف “السيسي”: "نسعي لتعزيز العلاقات مع دولة أذربيجان على التعاون في مختلف المجالات".

وذكر السيسي أن زيارة رئيس أذربيجان إلى مصر مهمة وتعكس اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة استنادا إلى الروابط التاريخية الممتدة بينهم.

وتابع: "أتقدم بالتهنئة إلى رئيس أذربيجان على انتخابه رئيسا لفترة جديدة، والثقة التي حظيت بها بلاده لتنظيم مؤتمر الأطراف الإطارية بشان تغير المناخ كوب 29".

السيسي استقبل إلهام علييف بقصر الاتحادية

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم إلهام علييف بقصر الاتحادية، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس أذربيجان ، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.

 

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