نصائح للتعامل مع الموجة شديدة الحرارة.. تعرف عليها

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة نتيجة تأثر البلاد بالكتل الهوائية شديدة الحرارة على كل الأنحاء والتي تؤدي إلى الإحساس بحرارة الطقس وارتفاع الحرارة عن معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي نصائح مهمة لمواجهة الطقس الحار:

شرب الكثير من السوائل



تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة

متابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة

تجنب الأنشطة البدنية فى ارتفاع الحرارة مثل: الرياضة

عدم ترك الأطفال وكبار السن في السيارات خلال الطقس الحار

الحرص على تناول وجبات باردة على مدار اليوم

ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة عند الخروج

ارتداء قبعة للحماية من أشعة الشمس عند الخروج وقت الذروة

تجنب شرب الكافيين مثل: القهوة والشاي والإكثار من المشروبات الباردة

وفلكيًا، لازلنا في فصل الربيع الذي يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان مع ارتفاع الحرارة.

يشهد أحيانًا هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر.

تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا.

كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد.

وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر فى جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.