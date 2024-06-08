دعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم، عددا من اللقاءات الثقافية والورش الفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلالذلك، شهد بيت ثقافة أبشواى لقاء ثقافي حول الدور المجتمعي لدعم وإكتشاف الأطفال ذوي الهمم، بالتعاون مع قسم المرأة، تحدثت فيه أسماء محمد العشري عن مفهوم الإعاقة وهو قصور جزئي أو كلي أما حركي أو ذهني أو بصري أو سمعي، ثم أكدت على دور الأسرة الأساسي في إكتشاف الأطفال من ذوي الهمم وتقبلهم، والبحث على مؤسسات الدولة التي تساعد على تأهيلهم، موضحة جهود الدولة في إنشاء مؤسسات لدعمهم مثل مدارس النور والأمل والصم والبكم، وأيضا دمجهم مع طلاب المدارس والجامعات، وكذلك تكلمت عن الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة لذوي الهمم بوجه عام والقوانين ومواد الدستور الخاصة بهم.

وإستمرارا للأنشطة المقامة ضمن مبادرة ثقافتنا في أجازتنا بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت مكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية من الفوم الملون نفذتها فاطمة محمد ربيع مشرفة نادى المرأة بالمكتبة، وتم تنفيذ أشكال مختلفة عبارة عن قلوب ووردة ملصقة على عصيان الخلة لتقديمها كهدايا للأطفال، إلى جانب الاستمرار فى ورش تعليم المكرمية.

مسابقات ترفيهية ومعلومات عامة للأطفال بفرع ثقافة الفيوم

وعقدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة مسابقات ثقافية ترفيهية بين الأطفال أدارتها انتصار فتحى أمينة المكتبة، وفقرة معلومات عامة قدمتها هناء حسن فرج مسئول مكتبة الطفل، بينما شهدت أيضا مكتبة الفيوم العامة عرض فيلمي الأطفال "الفيل الطائر"، بالتعاون مع قسم السينما بالفرع، تحت إشراف اميل الفنس، وآخر بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة السينما بالهيئة، وتم عرض فيلم الأطفال Luka، فيما نفذت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة فنية من الفوم لعمل توزيعات العيد نفذتها مها مصطفى مسئول النشاط.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.