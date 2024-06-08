وزير الصناعة يلتقي وزير الاقتصاد بمقاطعة روستوف الروسية لبحث سبل زيادة معدلات التبادل التجاري

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدداً من اللقاءات مع المسؤولين بدولة روسيا الاتحادية، وكذا كبريات الشركات الروسية المهتمة بالسوق المصري والمتخصصة في عدد من القطاعات ذات الأهمية لمصر، وذلك على هامش مشاركته بفعاليات الدورة الــ27 لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، وبصفته رئيس الجانب المصري باللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني.

واستهل الوزير اجتماعاته بعقد لقاء مع وزير الاقتصاد بمقاطعة روستوف الروسية التي تقوم بتصدير نسبة كبيرة من القمح الروسي والحبوب إلى السوق المصري، واستعرض اللقاء فرص زيادة التبادل التجاري بين مصر والمقاطعة ومتابعة المقترح الخاص بإنشاء مركز للحبوب الروسية فى مصر باعتبارها من أهم المقاطعات الروسية المتخصصة في إنتاج هذا المنتج الاستراتيجي.

كما التقى الوزير مسؤولى شركة سوليرز التتارية العاملة في مجال تصنيع الشاحنات التجارية حيث استعرض اللقاء سبل التعاون فى تطوير منظومة إنتاج الشاحنات التجارية فى مصر من خلال نقل الخبرات فى تكنولوجيا التصنيع لانتاج شاحنات مصرية مثيله لمنتجات الشركة

وفي سياق متصل التقى سمير السيد/ سيرجي أندريف، مدير شركة سيبروس الروسية المتخصصة في مجال الاتصالات والأمن السيبراني لمناقشة سبل التعاون لنقل خبرات الشركة بالسوق المصري وتطوير القدرات المصرية في بعض المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، لافتاً إلى أن الشركة تعد أكبر شركة عاملة في هذا المجال بالسوق الروسي.

كما بحث الوزير مع عدد من مسؤولي مجموعة لوك أيل الروسية المتخصصة في مجالات البترول والبتروكيماويات الوضع الحالي لنشاط الشركة في مصر وخططتها التوسعية في عدد من المجالات الصناعية بالمستقبل.

واختتم سمير لقاءاته بعقد لقاء مع مجموعة سيستيما الروسية العاملة في مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية لمناقشة فرص التعاون مع السوق المصري في المجالات التي تتميز فيها الشركة بإمكانيات تكنولوجية متقدمة خاصة صناعات الورق والنقل باستخدام السفن الكهربائية والسياحة وبعض تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على إعداد برنامج زيارة لمسؤولي بعض قطاعات المجموعة لمصر لبحث فرص التعاون المحتملة مع الشركات النظيرة بالسوق المصري.