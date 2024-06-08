السيسي: مصر تساند كافة المبادرات الرامية لتحقيق السلام في جنوب القوقاز

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مساندة مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار فى منطقة جنوب القوقاز، مضيفًا: "نقدم الدعم الكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل".

نسعي لتعزيز العلاقات مع دولة أذربيجان على التعاون في مختلف المجالات

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره رئيس أذربيجان اليوم السبت: "نسعي لتعزيز العلاقات مع دولة أذربيجان على التعاون في مختلف المجالات".

وذكر السيسي أن زيارة رئيس أذربيجان إلى مصر مهمة وتعكس اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة استنادا إلى الروابط التاريخية الممتدة بينهم.

وتابع: "أتقدم بالتهنئة إلى رئيس أذربيجان على انتخابه رئيسا لفترة جديدة، والثقة التي حظيت بها بلاده لتنظيم مؤتمر الأطراف الإطارية بشان تغير المناخ كوب 29".

السيسي استقبل إلهام علييف بقصر الاتحادية

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم إلهام علييف بقصر الاتحادية، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس أذربيجان ، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.