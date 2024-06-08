مصدر أمني يكشف تفاصيل حادث محطة الأتوبيس الترددي بالمرج

كشف مصدر أمني تفاصيل حادث دائري المرج ، إثر اصطدام سيارة نقل بحواجز محطة الأتوبيس الترددي بمنطقة المرج بالقاهرة، ولم تسفر الواقعة عن وقوع إصابات أو ضحايا في الأرواح ، وعلى الفور دفعت الأجهزة والمرورية الأمنية بالأوناش والمعدات لرفع حطام الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها .

تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ للنجدة ، باصطدام سيارة نقل بالحواجز الخاصة بمحطة الأتوبيس الترددي في منطقة بالمرج على الطريق الدائري، بالاتجاه القادم من الزراعي إلى السلام والقاهرة الجديدة، بالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة نقل بالحواجز الموجودة بمحطة الأتوبيس الترددي بمنطقة القلج في المرج، بدون وقوع إصابات أو ضحايا.