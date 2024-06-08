رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالغردقة

تابع فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بمعهد بنين الغردقة؛ للاطمئنان على انتظام اللجان وعدم وجود أى شكوى أو معوقات تواجه حسن سير الامتحانات، والالتزام بتطبيق كل التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

أكد أن الهدوء والانضباط يسود اللجان؛ حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحان اليوم فى مادة اللغة الانجليزية، وقد اطمئن فضيلته على مستوى الامتحان ومدى وضوح الورقة الامتحانية وخلوها من أي أخطاء فنية.

وشدد فضيلته، على توفير الأجواء المناسبة للطلاب، لأداء امتحاناتهم في يسر، وصرح فضيلته أن ديوان عام المنطقة وغرفة عمليات الامتحانات المركزية على تواصل دائم بجميع اللجان، بالإضافة إلى تكثيف المتابعات الميدانية، للوقوف على أى طارئ يحدث والتعامل بشكل فوري، للخروج بالامتحانات بشكل لائق ومشرف، مع وضع مصلحة أبنائنا الطلاب في المقام الأول.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية قد انطلقت صباح يوم السبت، الأول من يونية لعام ٢٠٢٤م، الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م بقسمها العلمي بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وسط متابعة مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية.

وساد الانضباط لجان الشهادة الثانوية الأزهرية في يومها الأول بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية

وتفقد الدكتور اسماعيل الشربيني، مدير عام بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد الدبيس، عضو إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، وحسن عبد الباسط، مدير إدارة أمن منطقة البحر الأحمر الأزهرية، سير لجان إدارة الغردقة( لجنة بنين، والتي تضم طلاب معهدى بنين الغردقة وبنين النموذجي، ولجنة فتيات التي تضم طالبات معهدى فتيات الغردقة وفتيات النموذجي )، للاطمئنان على انتظام سير اللجان ومدى انضباطها والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما تم متابعة مركز توزيع ووصول الأسئلة فى الوقت المحدد لذلك، وسط تأمين عال من رجال الشرطة ورجال الحماية المدنية، والاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر، من حيث توفير الهدوء وكل الخدمات الطبية والصحية داخل اللجان وخارجها، وعدم وجود عوائق تواجه حسن سير اللجان وخروجها بالشكل الأمثل.

وأدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسمها العلمي الامتحان فى مادتي الفقه والحديث.