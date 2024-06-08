الإغاثة الطبية: نشهد أوضاعًا كارثية بغزة (شاهد)

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن القطاع يشهد أوضاعًا صحية كارثية، ولا يمكن التوقع بما قد يحدث، خاصة بالنسبة لمراكز الإيواء المكتظة بعدد كبير من السكان، والتي تفتقر لأدنى الخدمات الأساسية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وغيرهما.

خلال الأشهر الماضية انتشرت العديد من الأمراض بين الأطفال

وأضاف ياغي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال الأشهر الماضية انتشرت العديد من الأمراض بين الأطفال، والنزلات المعوية، وأيضًا الأمراض الجلدية وغيرها، فضلًا عن التهاب الكبد الوبائي من النوع "أ" الذي انتشر بشكل كبير.

وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة هذه الأمراض لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة ومكوث الغالبية بالخيام، ويضاف إليها أمراض أخرى مثل ضربات الشمس الحادة، لافتًا إلى أن الطواقم الطبية تعالج مئات الحالات يوميًا.

المنظمات الدولية تقف عاجزة أمام حجم المأساة

وتابع مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: "إننا على تواصل مع جميع المنظمات الدولية العاملة بقطاع غزة، خاصة منظمة الصحة العالمية"، منوهًا بأن هذه المنظمات تقف عاجزة أمام حجم المأساة، وأيضًا أمام تعنت الإحتلال، لكنها تصدر تقارير ومناشدات دولية حول الوضع الصحي والإنساني، وتطالب دولة الاحتلال بالسماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية، لكن دولة الاحتلال لا تستجيب لهذه المناشدات.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".