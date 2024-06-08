رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد ستيفان أورتيجا حتى 2026

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تجديد عقد الألماني ستيفان أورتيجا لمدة موسم إضافي.

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ونشر الحساب الرسمي نادي مانشستر سيتي عبر منصة "إكس": وافق أورتيجا تجديد عقده لموسم إضافي لينتهي في صيف 2026".

وكان عقد أورتيجا مع مانشستر سيتي يمتد حتى 30 يونيو 2025.



تُوج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي والعاشرة في تاريخه، بعد أنهى منافسات البريميرليج وهو يحتل صدارة الجدول برصيد 91 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه آرسنال الوصيف برصيد 87 نقطة.