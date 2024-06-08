سعر الريال السعودي بمستهل تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم السبت.. شهد سعر الريال السعودي خلال مستهل تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية، حالة من الاستقرار السعري، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري نحو 12.65جنيه للشراء و12.68جنيه للبيع وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر 12.67جنيه للشراء وسعر 12.70جنيه للبيع .

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الريال السعودي بمستهل تعاملات اليوم السبت في السوق السودة والبنوك المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي اليوم السبت

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر 12.65جنيه للشراء و12.68جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر 12.67جنيه للشراء وسعر 12.70جنيه للبيع .

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي – مصر سعر 12.59جنيه للشراء وسعر 12.68جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سعر 12.65جنيه للشراء وسعر 12.68جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم السبت

1 دولار أمريكى 47.8 جنيه.

5 دولارات أمريكية 239 جنيها.

10 دولارات أمريكية 478 جنيها.

25 دولارا أمريكيا 1,195 جنيه.

50 دولارا أمريكيا 2,390 جنيه.

100 دولار أمريكى 4,780 جنيه.

150 دولارا أمريكيا 7,170 جنيه.

200 دولار أمريكى 9,560 جنيه.

250 دولارا أمريكيا 11,950 جنيه.

300 دولار أمريكى 14,340 جنيه.

500 دولار أمريكى 23,900 جنيه.

700 دولار أمريكى 33,460 جنيه.

1000 دولار أمريكى 47,800 جنيه.

سعر الدولار اليوم الجمعة مستهل التعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية

ويبلغ سعر الشراء في البنك المركزي 47.586 جنيه، وسعر البيع 47.453 جنيه.

سعر الشراء في البنك الأهلى المصرى 47.58 جنيه، سعر البيع 47.48 جنيه.

ويبلغ سعر الشراء لبنك مصر 47.64 جنيه، وسعر البيع 47.54 جنيه.

سعر الشراء لبنك القاهرة 47.58 جنيه، سعر البيع 47.48 جنيه.

سعر الشراء بـ مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.8 جنيه، سعر البيع 47.7 جنيه.

ويبلغ سعر الشراء البنك التجاري الدولي 47.58 جنيه، وسعر البيع 47.48 جنيه.

سعر الشراء لـ بنك الإسكندرية هو 47.58 جنيه، وسعر البيع 47.48 جنيه.

سعر شراء بنك كريدي أجريكول هو 47.58 جنيه، وسعر البيع 47.48 جنيه.

سعر الشراء لبنك قطر الوطني 47.58 جنيه، سعر البيع 47.48 جنيه.

ويبلغ سعر شراء بنك البركة 47.55 جنيهًا، وسعر البيع 47.45 جنيهًا.

سعر الشراء لبنك الكويت الوطني هو 47.55 جنيه، وسعر البيع 47.45 جنيه.

سعر الشراء في البنك المصري الخليجي 47.55 جنيها، سعر البيع 47.45 جنيها.

سعر الشراء للبنك العربي الدولي هو 47.55 جنيه، وسعر البيع 47.45 جنيه.