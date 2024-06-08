طلاب علمي بأزهر الشرقية يشتكون من قطعة «الترجمة» في امتحان اللغة الإنجليزية

أدى نحو 6774 طالب وطالبة بالقسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بالشرقية، الإمتحان اليوم السبت في مادة اللغة الإنجليزية، على مستوى 17 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب، والملاحظين، والعاملين بالمعاهد المنعقد بها الإمتحانات.

وأعرب عدد من الطلاب عن حالة الضيق الشديد بسبب صعوبة قطعة «الترجمة» المقررة عليهم الزاميا في ورقة الأسئلة، مؤكدين بأنهم حاولوا بصعوبة الإجابة عليها، دون أن يتأكدوا من صحة إجاباتهم.

وكان الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، قد تفقد عدد من اللجان الامتحانية، لمتابعة إنتظام سير الإمتحانات.

واطمأن رئيس منطقة الشرقية الأزهرية على انضباط اللجان، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم للطلاب، مشددًا على الإلتزام التام بتعليمات قطاع المعاهد والمنظمة لأعمال الإمتحانات، واحتواء الطلاب وعدم ترهيبهم،كما تابع مقر الاختبارات الشفوية الإلكترونية بتلك اللجان، واطمأن على مراجعة الملفات الصوتية للاختبارات، وكذا التأكد من جودتها من قبل مسئول الحاسب الآلي.

وأوضح رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، أن إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية لهذا العام بلغ 17832 طالب وطالبة، مقسمين إلى 6774 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و 11058 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية،على مستوى 60 لجنة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية ، انتظام العمل بكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمقر معهد الصفوة النموذجي للفتيات، وذلك للوفوف على آخر الاستعدادات لبدء أعمال التصحيح.

وخلال الزيارة، شدد رئيس المنطقة على ضرورة مراجعة أوراق الإجابة جيدًا قبل أعمال التصحيح، موجهاً بأهمية تحري الدقة عند تقدير الدرجات، وعدم ترك أي فقرة بدون تصحيح، واعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية أنه تم اختيار مجموعة من أكفأ المعلمين ممن يتمتعون بحسن السيرة والعمل حتى ضغط، وذلك لأنهاء أعمال الكنترول بأفضل صورة، مؤكدًا أنه لا مكان لمقصر أو مهمل في أداء عمله، محذرًا الجميع من أي تهاون أو تقصير أو إهمال في أعمال الكنترول، ومشيدًا بالجهود التى قامت بها لجنتي النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية لإنهاء وتجهيز أوراق الإجابة للتصحيح