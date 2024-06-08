انخفاض طفيف في درجات الحرارة واستمرار نشاط الرياح بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم اليوم السبت الموافق 8 يونيو، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة وانكسار الموجة شديدة الحرارة، مع استمرار نشاط الرياح على كل أنحاء المحافظة.

ويسود المحافظة طقس مائل للحرارة ليلا وفي الساعات الأخيرة من الليل تشهد الأجواء انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل في الصباح الباكر.

طقس الفيوم شديد الحرارة نهارا والعظمى 39 درجة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم السبت على محافظة الفيوم تبلغ 39 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 25 درجة مئوية ليلا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من التواجد لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، وخاصة خلال فترة الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ونصحت الهيئة المواطنين بارتداء الملابس الصيفية القطنية الفضفاضة، وعدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وعدم ارتداء الملابس الداكنة، ووضع غطاء على الرأس خلال الوقوف تحت أشعة الشمس، والإكثار من تناول المشروبات الباردة وخصوصًا المياه، واصطحاب زجاجات المياه حال التواجد تحت أشعة الشمس.

وأشار البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء سوف تشهد استمرار نشاط الرياح الخفيفة على فترات متقطعة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 25 كيلو مترا في الساعة، وذلك تزامنا مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء غير مناسبة نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطيء بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة، مع استمرار نشاط الرياح الخفيفة والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر مع استمرار نشاط الرياح وبقاء الطقس شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا، واستمرار نشاط الرياح، وخاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، ويساعد نشاط الرياح على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة من النهار، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا على كل أنحاء المحافظة.