السبت 08 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وظائف مصلحة الخبراء.. كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن خطوات وطرق الاستعلام عن وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل، موضحًا أن النتيجة متاحة منذ الأمس، لجميع التخصصات التي كانت مطلوبة، وأن الامتحانات قد عقدت إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، الأمر الذي يضمن الشفافية والنزاهة والموضوعية.

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خطوات الاستعلام عن وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

ونستعرض في التقرير الآتي، طرق الاستعلام عن وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل، وهي كالآتي:

الدخول على رابط بوابة الوظائف الحكومية.

ثم الضغط على زر "استعلام"

ثم كتابة الرقم القومي.

وكتابة رقم التقديم.

الضغط على زر "استعلام"

تخصصات وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتيجة القبول بجميع تخصصات مصلحة الخبراء بوزارة العدل، وهي كالآتي:

معاون خبير حسابي- معاون خبير زراعي.

معاون خبير هندسي بتخصصات مختلفة.

 مستوى الامتحانات.

أكد المتقدمون للوظائف أن الاختبارات كانت في مستوى الطالب المتوسط، واشتملت على معلومات عامة وأخرى متخصصة، موضحين في فيديو نشره المركز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأسئلة كانت متنوعة لمراعاة الفروق الفردية بين كل متقدم

وأشاد المتقدمون بعقد الاختبارات إلكترونيًا لضمان النزاهة والشفافية والدقة ومواجهة أي محاولة للغش.

مواعيد التظلم:

ويُتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتقدمين في المسابقة فرصة التظلم من النتيجة، وذلك خلال الفترة من اليوم السبت 8 يونيو 2024، وحتى 22 يونيو 2024.

رابط التظلم:

ومن الممكن تقديم التظلم إلكترونيًا من خلال بوابة الوظائف الحكومية، بنفس الرابط المخصص للاستعلام عن النتيجة.

 

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