ظواهر جوية تضرب البلاد وتوقعات بسقوط أمطار

حالة الطقس.. كشفت الأرصاد الجوية عن عدة ظواهر جوية تتعرض لها البلاد اليوم السبت بعد الارتفاع الكبير التى شهدته درجات الحرارة أمس، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، توقعت سقوط أمطار على عدة مناطق نتيجة ظهور السحب الخفيفة والمتوسط.

الظواهر الجوية المتوقعة

ونرصد الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، والتي تأتي على النحو الآتي:

أوضحت الأرصاد الجوية أنه بدءًا من اليوم السبت يبدأ انكسار الموجة الحارة بعد أن قاربت 50 درجة مئوية على محافظة أسوان، حتى تنخفض درجات الحرار بمقدار 5 درجات وخصوصًا على السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، لتعاود الارتفاع مرة أخرى بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.

سحب منخفضة وتوقعات بسقوط أمطار

وقد رصدت صور للأقمار الصناعية مساء أمس ظهور السحب الخفيفة والمتوسطة على مناطق من جنوب البلاد، ولا سيما سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ومرسى علم، متوقعة أن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ورعدية خلال الأيام المقبلة.

نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء، حيث حذرت من أنها تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد خلال فترات متقطعة، وتؤثر خلال الأيام المقبلة.