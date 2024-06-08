السبت 08 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اندلاع حريق كبير جراء قصف إسرائيلي لقرى جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان

تعرضت بلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة بجنوب لبنان، لقصف مدفعي عنيف من مواقع القوات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت بأن الجنود الإسرائيليين المتمركزين داخل موقعي العباد والمنارة يقومون بالتمشيط بالأسلحة الرشاشة مباشرة على أحياء ومنازل بلدة حولا. 

واندلع حريق كبير في تخوم موقعي الجيش اللبناني واليونيفيل (الكتيبة النيبالية) قبالة مستعمرة المنارة على أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية الشرقية وبمحاذاة الخط الازرق، وتوجهت فرق الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية (مركز ميس الجبل التطوعي) والدفاع المدني اللبناني وآليات تابعة لليونيفيل للعمل على اخماد الحريق.

 

إخماد 22 حريقا في محافظة السويداء السورية

أعلن قائد فوج الإطفاء في محافطة السويداء السورية فادي الداود إخماد 22 حريقا في المحافظة، يوم أمس، بلغت مساحتها أكثر من 22 دونما حراجيا و40 دونم أشجار مثمرة.

 

وقال الداود إن حصيلة الحرائق التي تم إخمادها يوم أمس الجمعة وصل إلى 22 حريقا أكبرها الحريق الحراجي على طريق الجبل الذي طال 20 دونما حراجيا وأشجارا مثمرة والحريق الحراجي على طريق الثعلة والذي أتى على 4 دونمات قمح وأشجار توت، إضافة إلى الحريق الحراجي في منطقة حيور اللوز شمال مطعم سؤادة طال من 40-50 دونم أشجار مثمرة.

 

ومن الحرائق التي تم إخمادها أيضا الحريق الحراجي في قرية المجدل والذي طال دونما ونصف دونم قمح، لتتركز باقي الحرائق على أراضي الأعشاب اليابسة أحدها طال أشجارا مثمرة في قرية قنوات.

 

 

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