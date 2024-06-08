روسيا: منظومات الدفاع الجوي تدمر 25 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أنه تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الليلة الماضية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية، حيث أسقطت منظومات الدفاع الجوية 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مناطق روسية.

وذكرت الوزارة ـ في بيان نقلته وكالة (سبوتنك) الروسية اليوم ـ أن من هذه الطائرات: طائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة روستوف، وتم اعتراض اثنتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة تولا، وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وأربع طائرات فوق القرم، واعتراض ست طائرات مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار".

وأعلنت الدفاع الروسية تدمير زورقين أوكرانيين كانا يتجهان نحو شبه جزيرة القرم.

أوكرانيا تتوقع الحصول على باتريوت وتطورا بملف عضويتها في الناتو خلال قمة الحلف في يوليو

تتوقع أوكرانيا، في قمة حلف شمال الأطلسي المزمع انعقادها خلال يوليو المقبل، أن تحصل على أنظمة باتريوت، كما ترجح أن يحدث تطور في ملف طلب عضويتها في الناتو.

وقالت أولجا ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون الاتحاد الأوروبي والتكامل الأوروبي الأطلسي - لمجلة "بولتيكو" الأوروبية - إن "أوكرانيا تنتظر قرارات من شأنها أن تساعد بشكل كبير في تعزيز دفاع البلاد وقدرتها على صد الروس، فضلاً عن كونها ضمانة ضد الهجمات المتكررة في المستقبل".

وأضافت "نتوقع أيضًا اتخاذ قرارات محددة بشأن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، ضمن حزمة تتضمن ضمانات أخرى لاستمرارية المساعدات العسكرية وزيادة قابلية التشغيل البيني".

وأشارت إلى أن كييف تخطط لاستغلال الفرصة للدفع باتجاه مبادرات ملموسة وعملية من شأنها ضمان أنظمة دفاع موثوقة مضادة للطائرات والصواريخ في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتابعت: "سيساعد عدد كافٍ من أنظمة باتريوت في ضمان أمن المدن المسالمة والبنية التحتية الحيوية، وهو عنصر أساسي لبقائنا في الشتاء المقبل".

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الناتو الـ32 في الفترة من 9 إلى 11 يوليو في واشنطن للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للحلف. وستركز القمة في الغالب على بناء الإنتاج الدفاعي وتحقيق أهداف ميزانية الدفاع في مواجهة التهديدات الروسية. وستكون المساعدات لأوكرانيا أيضًا أولوية، ويخطط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للانضمام إلى التجمع.

وقالت جوليان سميث، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الناتو، إن حلفاء الحلف في اجتماع يوليو، سيطرحون "حزمة كاملة من النتائج التي ستكون بمثابة جسر" لعضوية أوكرانيا المستقبلية في الناتو.

واضافت: جزء من الحزمة سيكون اللغة التي نستخدمها لوصف تطلعات عضوية أوكرانيا.. وجزء من ذلك سيعمل على تحديد موارد جديدة لأصدقائنا في أوكرانيا والتأكد من أننا نرسل إشارة إلى موسكو بأن حلف الناتو صامد".

ولفتت إلى أن كييف لا تتوقع أن تصل إليها دعوة رسمية للانضمام إلى الناتو في قمة يوليو. وقالت أن "هذه القضية ستبقى على جدول الأعمال حتى يتم حلها"، دون تحديد موعد نهائي.

وكان الرئيس زيلينسكي قد دعا إلى إعطاء "إشارة" بشأن آمال عضوية أوكرانيا في قمة الناتو، الصيف الماضي في فيلنيوس بليتوانيا. لكن أعضاء الحلف طلبوا من كييف الاستمرار في الانتظار حتى تلبي البلاد جميع الشروط الضرورية.

وسمح إعلان الدعم المشترك لمجموعة السبع، الذي تم التوقيع عليه أيضًا خلال قمة فيلنيوس، لأوكرانيا بإنشاء وتوقيع 15 اتفاقية أمنية فردية طويلة الأجل مع دول مختلفة، وهو الهيكل الأمني ​​الجديد الذي تعتقد أوكرانيا أنه سيساعدها على الاستمرار في الحصول على الدعم العسكري للوقوف ضد روسيا حتى تتمكن من الانضمام في النهاية إلى التحالف.