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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد جدة يحسم مصير لاعبه رسمياً من البقاء

حامد الغامدي
حامد الغامدي

حسمت إدارة نادي اتحاد جدة مصير حامد الغامدي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالعميد والمعار من صفوف الاتفاق خلال منافسات الموسم الرياضي المنقضي.

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وقررت إدارة العميد تمديد إعارة حامد الغامدي لموسم اخر إضافي وذلك في ظل المستوى المميز الذي قدمه خلال المباريات التي شارك فيها.

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة استعارة خدمات الغامدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية .

وشارك الغامدي في 17 مباراة رسمية بقميصي الاتفاق والاتحاد في الموسم المنقضي وساهم في 3 أهداف.

 

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