تقارير صحفية تؤكد رحيل جاياردو عن اتحاد جدة السعودي

أعلن مسؤولو التعاقدات بنادي اتحاد جدة السعودي موقفه النهائي من رحيل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق.



ووفق لتقرير ابرزته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الاتحاد استقر على رحيل جاياردو، وعدم استمراره الموسم المقبل مع الفريق.



وأوضحت الصحيفة، أن إدارة الاتحاد تبحث حاليًا بقيادة الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي، عن بديل للأرجنتيني تمهيدًا لإعلان الإقالة في الأيام المقبلة، وتعيين المدرب البديل قبل انطلاق معسكر الفريق الخارجي المزمع تنظيمه في أوروبا.



كانت تقارير صحفية، أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة نادي الاتحاد، لا ترغب في بقاء المدرب الذي يتبقى في عقده موسمًا، وتبحث عن بديل آخر.

وأوضحت أنَّ الاتصالات مستمرة بين الجانبين، إلا أنَّ المدرب الأرجنتيني يتمسك بالحصول على كامل عقده الذي يتبقى منه عام.