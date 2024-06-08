تفاصيل ليلة مرعبة عاشها نازحو رفح الفلسطينية (شاهد)

كشف مراسل القاهرة الإخبارية، تفاصيل ليلة مرعبة، عاشها سكان رفح الفلسطينية، مؤكدا أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف لحظة واحدة، الليلة الماضية على جنوب قطاع غزة، وخاصة مدينة رفح الفلسطينية.

أطلقت مختلف القذائف على منطقة "الحشاشين"، شمال رفح الفلسطينية

وقال خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي الليلة أكثر شراسة، حيث أطلقت مختلف القذائف على منطقة "الحشاشين"، شمال رفح الفلسطينية، وخاصة تلك القذائف المحرمة دوليا "قذائف الفسفور".

وتابع: "تسبب إطلاق هذه القذائف عدة حرائق داخل عد منازل بسبب كثافة النيران، موضحا أن الاحتلال تقدم قليا باتجاه "دوار العلم"، إذ سيطر الاحتلال ناريا على طول محور صلاح الدين، ولا يقدر أحد الاقتراب من هذه المنطقة المحفوفة بالخطر".

وفي وسط قطاع غزة دفع البعض إلى النزوح من المناطق الشرقية من منطقة دير البلح إلى المناطق الغربية

وواصل: "وفي وسط قطاع غزة، دفع البعض إلى النزوح من المناطق الشرقية من منطقة دير البلح إلى المناطق الغربية، في الوقت الذي تشن فيه صباح اليوم قوات الاحتلال عدة غارات في المنطقة الفاصلة لمدينة دير البلح وخان يونس".

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".