حماس ترفض أي دور غير مصري وفلسطيني لإدارة معبر رفح

ذكر طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه لا يزال هناك تضارب في الموقف الإسرائيلي وتل أبيب تواصل المماطلة، مضيفًا خلال حديثه لبرنامج "يحدث في مصر"، أنهم يطالبون بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من غزة وإتمام صفقة تبادل للأسرى ترضي الشعب الفلسطيني.

وأكد النونو، أنهم قدموا مرونة كاملة في الفترة السابقة للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة ومستعدون لتقديم المزيد، مشيرا إلى أن مقترح الرئيس الأمريكي للتهدئة في غزة نراه جيدا في أسسه.

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول المراوغة والتلاعب بالكلمات، وأنهم وافقوا على مبدأ المراحل في التهدئة ولكن بشرط أن تسلم كل مرحلة التالية لها.

وشدد على أنهم لا يريدون أي شبر من قطاع غزة به جود لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ورفضهم لأي دور غير مصري وفلسطيني لإدارة معبر رفح.