البرلمان العربي: الدبلوماسية المصرية بقيادة السيسي حققت دورًا رائدًا في دعم أمن واستقرار المنطقة العربية



*رئيس البرلمان العربي: الدبلوماسية المصرية بقيادة فخامة الرئيس السيسي حققت دورًا رائدًا في دعم أمن واستقرار المنطقة العربية*

استقبل معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، سعادة السفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون البرلمانية وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة.

وخلال اللقاء، أشاد العسومي، بالثقل الذي تتمتع به الدبلوماسية المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ودورها في دعم قضايا المنطقة العربية وتحقيق الأمن والاستقرار وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمنًا في الوقت ذاته، الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للبرلمان العربي، لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة مصالح الشعب العربي الكبير، كما جرى بحث العلاقات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون .

من جانبها، أكدت السفيرة دينا الصيحي على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في خدمة القضايا العربية ودعم العمل العربي المشترك بما يحقق مصالح الشعب العربي .