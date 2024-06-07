عاجل
مقاوم فلسطيني يطلق قذائف الهاون وهو يرتشف قهوته واضعا قدم على الأخرى.. شاهد
الجمعة 07 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان العربي: الدبلوماسية المصرية بقيادة السيسي حققت دورًا رائدًا في دعم أمن واستقرار المنطقة العربية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء


*رئيس البرلمان العربي: الدبلوماسية المصرية بقيادة فخامة الرئيس السيسي حققت دورًا رائدًا في دعم أمن واستقرار المنطقة العربية*

استقبل معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، سعادة السفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون البرلمانية وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة.

وخلال اللقاء، أشاد العسومي، بالثقل الذي تتمتع به الدبلوماسية المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ودورها في دعم قضايا المنطقة العربية وتحقيق الأمن والاستقرار وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمنًا في الوقت ذاته، الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للبرلمان العربي، لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة مصالح الشعب العربي الكبير، كما جرى بحث العلاقات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون .

من جانبها، أكدت السفيرة دينا الصيحي على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في خدمة القضايا العربية ودعم العمل العربي المشترك بما يحقق مصالح الشعب العربي .

مواد متعلقة

مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1.406 ألغام عبر مشروع "مسام" في اليمن خلال أسبوع

المياه السعودية تنهي استعداداتها لإمداد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالمياه خلال موسم الحج

انعقاد المنتدى العربي للبيئة تحت شعار اعادة تأهيل الأراضي من أجل تعزيز الصمود

الأمانة العامة للجامعة العربية تعقد الاجتماع السنوي الخاص بالشبكة العربية للنساء وسيطات السلام

البرلمان العربي: مسيرات الأعلام واقتحام المسجد الأقصى المبارك اعتداء سافر على الوضع القانوني والتاريخي للقدس

قطر تدين اقتحام مسؤولين في حكومة الاحتلال وأعضاء بالكنيست باحات المسجد الأقصى

السفير محمدى النى : الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية جائرة من الاحتلال الإسرائيلي

أبو الغيط يدين مجزرة قرية ود النورة بولاية الجزيرة السودانية
الجريدة الورقية