شراء أجهزة متطورة لمعامل الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج

صرح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم شراء أجهزة متطورة لتجهيز معملي الشبكات، وإنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك بتكلفة ٣ ملايين جنيه، موضحًا أن الجامعة تسعى لمواكبة الخطة التى تتبناها الدولة نحو التحول الرقمي، فى إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بمجالات وعلوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الذى يمثل أحد أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.



وأكد النعماني، أن إدارة الجامعة تبذل جهودًا حثيثة لضمان تقديم خدمات تعليمية وتدريبية على أعلى مستوى من الجودة، وتحرص على توفير سبل الدعم المادي والفني كافة للكلية، وتلبيه كل احتياجات العملية التعليمية، لتنمية مهارات وقدرات الطلاب وإكسابهم خبرات تؤهلهم للتعامل مع تقنيات وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المطلوبة في سوقي العمل المحلي والدولي.

وأوضح الدكتور النميري علام، عميد الكلية، أنه تم تسلم وتركيب أجهزة السيرفر أو الخادم بأحدث المواصفات العالمية Dell R750Xs، التي تصل تكلفتها نحو مليون جنيه، وذلك بمعمل الشبكات، بالإضافة إلى تزويد معمل إنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة بعدد من الأجهزة المتطورة والبالغ تكلفتها ٢ مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تسليم الأجهزة الجديدة للكلية بواسطة لجنة فنية مشكلة من مهندسي شبكة المعلومات بالإدارة المركزية، موجهًا خالص تحياته وشكره لرئيس الجامعة على دعمه اللامحدود لخدمة العملية التعليمية ورفع مستوى المعامل التدريبية بالشكل الذى يواكب أحدث مستجدات مجالات الذكاء الاصطناعي.