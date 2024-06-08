الفيوم تفوز بالمركز الثالث والخامس في مسابقة العروض المنهجية للتربية الخاصة

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، فى مسابقة العروض المنهجية، التي نظمتها الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وفازت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (الشئون التنفيذية - التربية المسرحية) في مسابقة العروض المنهجية على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية - والتربية الخاصة.

في التربية الخاصة، حقق طلاب وطالبات التربية الخاصة مركز ثالث جمهورية، بمشاركة متميزة من طلاب مدرسة النور للمكفوفين (عمرو عبدالحميد محمد - عبدالرحمن سيد عبدالهادي - مؤمن عبدالنبي شعبان)، وطلاب مدرسة الأمل للصم بنين (أحمد محمد عبدالحليم - محمود محمد محمود فتحي - يوسف ممدوح زيدان) ، وطلاب مدرسة التربية الفكرية (شهد محمد ممدوح - عبدالرحمن عاطف عبدالعزيز).

وفي المرحلة الإعدادية فاز طلاب التربية المسرحية بمدرستي الفاروق الخاصة والرسالة الخاصة بالمركز الخامس جمهورية في مسابقة العروض المنهجية على مستوى الجمهورية.

في مدرسة الفاروق الخاصة، شارك عدد ٤ طلاب وهم (أسماء مجدي شحاته _ عمار صابر _ جودي باسم صالح _ أدهم سيد جمال) ، وفي مدرسة الرسالة الخاصة شارك عدد ٤ طلاب (حبيبة احمد رمضان _ أنس محمود فتحي _ مريم محمد مصطفى _ عبد الرحمن هاني حمدي)

قدمت الدكتورة أماني قرنى التهنئة، لمدير إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، و توجيه عام التربية المسرحية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس الفائزة، وإدارة التربية الخاصة والتعليم الخاص لتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات التربية المسرحية.

مكافحة التسرب التعليمى

وفى وقت سابق استقبلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم، وذلك لمناقشة سبل تعزيز وتنسيق التعاون المشترك بين التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الداعمة والمشاركة العملية التعليمية لوضع خطط مشتركه وروشتة علاجية لمشكلة التسرب من التعليم، من خلال تضافر جهود جميع العاملين بالتربية والتعليم.

جاء اللقاء بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، وريحاب عريق وكيل المديرية، الحاج عيسى عثمان نقيب معلمى الفيوم، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وعدد من نواب مجلسي الشيوخ والنواب ورجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات المدارس الخاصة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالفيوم، ومسئولى المشاركة المجتمعية والتربية الاجتماعية والشئون التنفيذية والعلاقات العامة والإعلام بديوان المديرية، والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، والمهتمين بالتعليم بالفيوم، لمناقشة وبحث آليات العمل الخاصة بخطط فرق مكافحة التسرب بالمديرية والإدارات التعليمية لظاهرة التسرب من التعليم بقاعة نقابة المعلمين بالفيوم.

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