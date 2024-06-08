السبت 08 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد 11 فلسطينيًا وعشرات المصابين في قصف للاحتلال بغزة

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

 استشهد 11 مواطنًا فلسطينيًا، وأُصيب آخرون بجروح مختلفة، فجر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال مدينة غزة ووسط القطاع،  وفقًا لـ"وفا". 

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 وأفاد مراسلنا، نقلًا عن مصادر طبية، بانتشال طواقم الدفاع المدني، صباح اليوم، جثامين خمسة شهداء، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا لعائلة مهنا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، تخلّله إصابة 14 آخرين بجروح مختلفة.

 وأفاد مراسلنا، بأن مدفعية الاحتلال قصفت بعشرات القذائف حيي الزيتون والصبرة في غزة، وفي محيط المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع.

 واستشهد 6 مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة شاهين في بلوك 12 بمخيم البريج وسط قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية شرق المخيم.

 وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قصف الاحتلال مناطق متفرقة، لا سيما حي الحشاش في منطقة عريبة شمال المدينة.

 وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36 ألفًا و731 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأكثر من 83 ألفًا و530 مصابًا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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