السبت 08 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

٥ قتلى بقصف إسرائيلي على غزة

غزة
غزة

قتل 5 فلسطينيين، اليوم السبت، 4 منهم قضوا بقصف مدفعي إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة، وخامس برصاص الجيش في قرية عنبتا شرقي طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

txt

أونروا: لا مكان آمن في غزة واستشهاد 450 نازحا داخل مباني الوكالة

txt

البيت الأبيض: مباحثات مزمعة بين بايدن وماكرون حول الوضع في غزة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن أربعة اشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون، بينهم 8 أطفال على الأقل، في قصف إسرائيلي على منزل في مدينة غزة، فجر اليوم السبت.

وأكدت مصادر محلية أن القوات الاسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة ما أدى لمقتل 4 فلسطينيين وإصابة 14 اخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت وكالة "وفا" إن شابا من قرية عنبتا، شرقي طولكرم، قال برصاص القوات الإسرائيلية.

مواد متعلقة

أونروا: لا مكان آمن في غزة واستشهاد 450 نازحا داخل مباني الوكالة

البيت الأبيض: مباحثات مزمعة بين بايدن وماكرون حول الوضع في غزة

قيادي بحركة فتح: غزة تعاني مجاعة شاملة والاحتلال يُبيد أجيالا كاملة

القيادة المركزية الأميركية تعيد إنشاء الرصيف البحري المؤقت في غزة

الأونروا تطالب بفتح تحقيق عاجل في استهداف الاحتلال الإسرائيلي منشآتها في غزة

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 36731
الجريدة الورقية