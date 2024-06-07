الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أونروا: لا مكان آمن في غزة واستشهاد 450 نازحا داخل مباني الوكالة

بوابة الوفد الإلكترونية

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو  حسنة، إن القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 450 نازح داخل مبانِ الوكالة، رغم أنهم يخبرون الجانب الإسرائيلي مرتين يوميًا عن إحداثيات المدارس التابعة لهم.

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"الأونروا" تحذر من ظهور وباء الكوليرا الفتاك في غزة

وذكر المتحدث باسم الأونروا، أنه للأسف الشديد لا مكان آمن في قطاع غزة سواء كان تابعا للأم المتحدة أو غيرها كل الأماكن خطرة وكل موظفي الأونروا يواجهون خطر الموت، لافتا إلى أن المشافي في غزة تحولت إلى عيادات، وذلك خلال حديثه لبرنامج "خط أحمر". 

وقال أبو  حسنة، إن المستلزمات الطبية تنفذ والوقود غير متوفر ولديهم مشكلة كبرى في الحصول على المياه، مشيرًا إلى أن مياه الصرف الصحي تسللت إلى المياه الجوفية في قطاع غزة، متوقعًا ظهور مرض الكوليرا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وغياب المياه الصالحة للشرب.

 

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