جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 والقنوات الناقلة، إذ تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات العالمية.

مواعيد مباريات دولية ودية

سويسرا x النمسا 7:00 مساء - Bein Sports.

السويد x صربيا 7:00 مساء- Bein Sports.

البرتغال x كرواتيا 7:45 مساء - Bein Sports.

الدنمارك x النرويج 8:30 مساء - Bein Sports.

بلجيكا x لوكسمبورج 9:00 مساء - Bein Sports.

إسبانيا x إيرلندا الشمالية 10:30 مساء- Bein Sports.

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

الكاميرون x الرأس الأخضر 4 عصرًا - ssc

جامبيا xسيشل 7:00 ssc