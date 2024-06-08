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السيسي يستقبل رئيس أذربيجان بقصر الاتحادية (شاهد)
السبت 08 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 والقنوات الناقلة، إذ تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات العالمية.

مواعيد مباريات دولية ودية 
سويسرا x النمسا 7:00 مساء  - Bein Sports.

السويد x صربيا 7:00 مساء- Bein Sports.

البرتغال x كرواتيا 7:45 مساء - Bein Sports.

الدنمارك x النرويج 8:30 مساء - Bein Sports.

بلجيكا x لوكسمبورج 9:00 مساء - Bein Sports.

إسبانيا x إيرلندا الشمالية 10:30 مساء- Bein Sports.

 

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 
الكاميرون x الرأس الأخضر 4 عصرًا - ssc

جامبيا xسيشل 7:00 ssc

الجريدة الورقية