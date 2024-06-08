أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم

أسعار العملات.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري حسب آخر تحديثات البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر العملات.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات اليوم:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 51.60 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع

بلغ سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 60.63 جنيه للشراء و 60.82 جنيه للبيع

جاء سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري نحو 53.23 جنيه للشراء و 53.39 جنيه للبيع

وصل سعر 100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري نحو 30.40 جنيه للشراء و 30.49 جنيه للبيع

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل المصري نحو 154.87 جنيه للشراء و 155.35 جنيه للبيع.

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.65 جنيه للشراء و 12.68 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 12.91 جنيه للشراء و 12.95 جنيه للبيع.

وصل سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري نحو 6.55 جنيه للشراء و 6.56 جنيه للبيع.