أسعار العملات بالبنوك اليوم الجمعة 7-6-2024

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 7-6-2024 بالبنوك العاملة في مصر، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 154.33 جنيه للشراء، و155.36 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 59.88 جنيه للشراء، 60.25 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي: سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 51.57 جنيه للشراء، 51.86 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 60.62 جنيه للشراء، 60.94 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري. سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 154.33 جنيها للشراء، و155.36 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

وصعد الدولار الكندي قليلا مقلصا بعض خسائر الجلسة الماضية بعد أن أصبح بنك كندا الأول في مجموعة السبع الذي يخفض سعر الفائدة الرئيسي كما كان متوقعا على نطاق واسع. وبلغ في أحدث التعاملات 1.3687 للدولار.

وزاد اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0876 دولار مع تطلع المتداولين إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الخميس للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وفي حين أبدى صناع السياسات عزمهم على خفض تكاليف الاقتراض هذا الشهر، إلا أنهم ظلوا متحفظين بشأن مدى سرعة حدوث التخفيضات اللاحقة.