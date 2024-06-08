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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمطار ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم السبت

طقس الامارات
طقس الامارات

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس، موضحًا أن الطقس اليوم السبت صحوا بوجه عام إلى غائم جزئيا ڤحيانا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.ثيرة للغبار نهارًا.

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رياح جنوبية شرقية 
وأضاف المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:01 والمد الثاني عند الساعة 01:38 والجزر الأول عند الساعة 08:35 والجزر الثاني عند الساعة 19:21.

الموج خفيف في بحر عمان 
وتابع، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:35 والمد الثاني عند الساعة 22:19 والجزر الأول عند الساعة 17:22 والجزر الثاني عند الساعة 05:16.

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