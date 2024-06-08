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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصطفى شلبي: أي لاعب يتشرف باللعب للزمالك

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

علق مصطفى شلبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على انتقاله للقلعة البيضاء، على الرغم من العرض الكبير من قبل النادي الأهلي.

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وتحدث مصطفى شلبي في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "أتوجه بخالص التعازي لأهل فلسطين وربنا يفك الكرب".
وتابع: "سعيد للغاية بالتواجد في نادي الزمالك، أفضل شيء حدث لي في حياتي".
وأكمل: "بالطبع، أي لاعب يتشرف باللعب للزمالك، ولعب كرة القدم طبيعي يوم فوق وآخر تحت".
بينما تحدث عن مفاوضات الزمالك، فقال: "لم تكن هناك مفاوضات من الزمالك في البداية، كانت من الأهلي وبيراميدز والمصري، والثلاثة أندية كبيرة ومحترمة".
وأكمل: "أي لاعب سيختار الأهلي ولكن عندما ظهرت المفاوضات من الزمالك اختلفت الأمور.
وأوضح: "الأمور تم حسمها بسهولة للغاية وانتهت في ساعتين، ومرتضى منصور قبل القيد بساعتين تواصل مع أيمن الشريعي وكل شيء انتهى".

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