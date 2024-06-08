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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بفرمان أندية الدوري الإنجليزي استمرار تقنية ال "VAR"

بوابة الوفد الإلكترونية

رفضت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مقترح نادي وولفرهامبتون بإلغاء استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) اعتبارا من الموسم المقبل 2024-2025.


وكان نادي وولفرهامبتون قد تقدم بمقترح يطالب من خلاله بإلغاء التقنية، ولم يحصل المقترح على العدد المطلوب من الأصوات، إذ جاءت نتيجة التصويت بتسعة عشر صوتا رافضا مقابل صوت واحد للموافقة.

كما تمت التوصية بتطويرها وتحسين استخدامها اعتبارا من الموسم المقبل، واستخدام تقنية التسلل شبه الآلي اعتبارا من الخريف المقبل لتقليل حالات تأخير اللعب، وتقليل عدد الحالات التحكيمية التي يتم اللجوء فيها إلى "الفار"، إضافة إلى الإعلان داخل الملاعب عن قرارات الحكام وعرض إعادة للحالات التحكيمية ما أمكن ذلك.

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