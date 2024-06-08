جنا عمرو دياب تطرح أغنية Escape Plan

طرحت جنا نجلة المطرب عمرو دياب ثان أغانيها عبر قناتها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي بعنوان Escape Plan.

وظهرت جانا في الكليب بعدد من شوارع وأحياء القاهرة، وعلقت على الأغنية الجديدة قائلة: "خطة هروب Escape Plane الآن في كل مكان وعلى YouTube، أنا سعيدة للغاية بخروجه للنور".

ووجهت جانا عمرو دياب الشكر للمغني والمنتج كوروس قائلة: "لم أستطع أن أفعلها بدونك، شكرًا لك كونك أفضل متعاون في العالم، أنا فخورة للغاية بهذه الأغنية، وفخورة أكثر بكل الأغاني التي تعاونا خلالها مع بعض، إنها مجرد البداية وهناك المزيد قادم".

So Stupid

يذكر أن جانا طرحت من قبل أغنية بعنوان So Stupid ونشرتها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.