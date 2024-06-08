نقابة التمريض تهدد الخريجين برفض تجديد القيد

180 خريجاً من المعهد الفنى الصحى بالإسكندرية توقعوا أن الحياة ابتسمت لهم وسيبدأون مرحلة جديدة نحو العمل بمهنة التمريض ولكن سرعان ما تحولت الابتسامة إلى كابوس بعد أن حصلوا على شهادات تخرجهم وجدوا أن نقابة التمريض والمعنية بحماية أعضائها والخريجين تقف أمام مستقبلهم وتضع لهم العقبات لمنعهم من الحصول على أبسط حقوقهم وهو القيد بجدول نقابة تمريض مصر.

تواصل عدد من الخريجين مع «الوفد» ليحكوا لنا مأساتهم بعد التخرج حيث أكد «م. س» أحد الخريجين دفعة 2021 انهم حصلوا على حكم قضائى ليتمكنوا من الدراسة داخل المعهد الفنى الصحى بالإسكندرية وبعد أن اجتازوا فترة الدراسة لمدة عامين و6 أشهر امتياز اتجهوا إلى وزارة التعليم العالى بالمطرية لتوثيق شهادة التخرج ويقول: «بعد أن قمت أنا وعدد من الخريجين بتوثيق الشهادة اتجهنا إلى نقابة تمريض مصر للقيد من أجل بداية رحلة عملنا مع وزارة الصحة».

المفاجأة كما قالها «م. س» أن نقابة التمريض رفضت قبول أوراقنا وأخبرنا أحد المسئولين بالنقابة لن نقبل أوراقكم ولا أمامكم إلا القضاء «روحوا ارفعوا علينا قضية» واتهمنا بتزوير حكم المحكمة وهو أمر غير صحيح إلا أن بعضنا رفض رفع قضايا فى حين أن أحد المسئولين بالنقابة أشار إلينا بالتوجه إلى أحد المحامين لرفع القضية واكتشفنا بعد ذلك وجود صلة بينه وبين المحامى.

حصل الخريجون على حكم بالقيد وأخبرهم المسئولون بالنقابة بضرورة تسليم الصيغة التنفيذية للحكم وبعد أن قمنا بتسليمها رفضوا استلامها وبعد عدد من المحاولات فرضوا علينا تسديد قيمة 20 ألف جنيه لكل خريج لصالح النقابة وتوقع الخريجون انتهاء المعاناة.

وأشار أحد الخريجين نتحفظ عن ذكر اسمه «انتظرنا الحصول على كارنيه النقابة والايصال الأخضر الخاص بمزاولة المهنة لنتمكن من العمل لكننا تفاجئنا أننا حصلنا على كارنيه دفعة استثنائية ووجدنا أن أرقام القيد بالكارنيه هى تواريخ الميلاد الخاصة بكل خريج وحينما أبلغنا الشرطة تم جمع الكارنيهات وأصدروا لنا كارنيهات جديدة ولكنها بمدة 6 أشهر فقط، فى حين أن الكارنيهات تكون لمدة 5 سنوات لأول مرة ثم يجدد كل عامين.. الأزمة أن وكيل النقابة عبده رفعت أخبرنا بأنه لن يقوم بتجديد تلك الكارنيهات مرة أخرى.