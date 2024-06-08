خريطة إلكترونية لإرشاد القاصدين بالمسجد النبوى

وفرت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد النبوى، خريطة إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية تفصيليه للمسجد النبوى، تمكّن قاصدى المسجد النبوى وضيوف الرحمن أثناء تواجدهم بالمسجد، من التعرف على مواقع الخدمات بالمسجد، كمدخل السلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه - رضى الله عنهما.

ومن أبرز المواقع التى تحويها الخريطة، موقع الروضة الشريفة ومدخلها، ومواقع ماء زمزم، وموقع توزيع العربات لذوى الاحتياجات الخاصة ومداخلهم، ومصلى الصم والبكم وأماكن السلالم الكهربائية، ومراكز الصحة والرعاية والخدمات بالمسجد النبوى، كما تشمل اتجاه القبلة والاتجاهات الأربع والطرق المؤدية إلى المسجد النبوى.

من جانبها دعت الهيئة الراغبين بالاستفادة من الخريطة الدخول عبر الرابط التالى:https://pbs.twimg.com/media/GPT7yR1XwAA9eAH?format=jpg&name=large.