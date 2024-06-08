«المحامين» تبدأ زيادة مواردها بإعلانات فى نواديها ومقراتها

أعلنت نقابة المحامين عن خطة لزيادة مواردها حيث قامت بعقد مناقصة بنظام الأظرف المغلقة لشركات الإعلانات للحصول على حق الرعاية بوضع إعلاناتهم بالنوادى الخاصة والمصايف ودور النقابة سواء إعلانات مكتوبة أو مرئية على أن تكون تلك الإعلانات غير مخالفة للآداب والأخلاق العامة.

وجاءت النوادى المطروحة للإعلان والتابعة للنقابة العامة للمحامين وهى نادى أسوان ونجع حمادى وأرض نادى الاقصر ونادى سوهاج ونادى أسيوط ونادى المنيا ونادى بنى سويف ونادى بنها ونادى طنطا ونادى المحلة ونادى شبين الكوم ونادى الطور ونادى اسماعيلية وناديين ببورسعيد ونادى المعادى كورنيش النيل ونادى العجوزة وكورنيش نادى حلوان ونادى ومقر الفيوم ونادى السويس ونقابة سوهاج والنقابة العامة برمسيس ونادى دمنهور ونادى الزقازيق ونادى طلخا ومصيف عجيبه ومطروح وجمصة ورأس البر وقرية الغردقة ومدينة أسيوط الجديدة وحدائق أكتوبر ومقر طنطا ومقر منيا القمح.

ومن المتوقع أن تقوم النقابة العامة للمحامين بالإعلان عن المناقصة قريباً كما أن تلك المناقصة ستسهم فى زيادة إيرادات النقابة العامة سنوياً.