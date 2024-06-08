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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تصفيات كأس العالم.. نيجيريا تتعادل أمام جنوب إفريقيا

منتخب نيجيريا وجنوب
منتخب نيجيريا وجنوب إفريقيا

انتهت مواجهة المنتخب النيجيري أمام نظيره الجنوب إفريقي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2016.

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جاء الهدف الأول في المباراة عن طريق لاعب المنتخب الجنوب إفريقي زواني في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل المنتخب النيجيري من خلال فيسايو باشيرو  في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني واللقاء.
ومن المقرر أن تستضيف كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك النسخة المقبلة من بطولة المونديال.
ونُقلت مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، عبر قناة Sport TV5 Portugal.
كما يمكنك مشاهدة المباراة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

الجدير بالذكر أن المنتخب الجنوب إفريقي يحتل المركز الرابع بالمجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخب نيجيريا في المركز الخامس ب 3 نقاط.

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