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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ألمانيا تفوز على اليونان وديًا استعدادًا لليورو

ألمانيا
ألمانيا

حقق المنتخب الألماني الأول  لكرة القدم الفوز على نظيره اليوناني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الودية استعدادًا لكأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.

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ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة اليورو 2024 خلاف الفترة القليلة المقبلة، حيث ستشهد منافسات قوية ومثيرة.
تقدم يورغوس ماسوراس في الدقيقة 33 للمنتخب اليوناني، بينما عادل كاي هافرتز النتيجة لألمانيا في الدقيقة 55، فيما سجل هدف الفوز للماكينات الألمانية اللاعب باسكال جروس في الدقيقة 89 من عمر المباراة.
ويقود المنتخب الألماني المدرب يوليان ناجلسمان، والذي تولي تدريب المانشافت بعد رحيله عن بايرن ميونخ.

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