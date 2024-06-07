السبت 08 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يحصد 4 ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية للجمباز

إنبي
إنبي

يواصل نادي إنبى تحقيقه للإنجازات في بطولة الجمهورية للجمباز الفني اَنسات والتي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر.

txt

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي المقبلة


ونجحت بطلات النادي البترولي تحت 7  سنوات جمباز فني اَنسات في حصد 
4 ميداليات متنوعة.
جاء تمثيل النادي البترولي، من خلال:  

 كارلا سامح       
 سيليا عمرو            

ماسة وليد              
لوسين طارق       

ويشرف على قطاع الجمباز بنادى إنبى المهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة ، فيما يقود قطاع الجمباز جهاز فنى مكون من :-

ك/ هشام صبحى المدير الفنى والقائم بأعمال رئيس الجهاز
ك/ عمر الشاذلي   مدرب فريق ايروبك .
ك / سارة السيد مدربة باليهات ايروبك .
ك / احمد ابراهيم مدرب ايروبك .
ك/ احمد زكريا  مدرب فريق فني  . 
ك/  بسمة عادل  مدربة باليهات  فني .
ك / عمرو توني مدرب فريق .
ك / عبد الرحمن صالح مدرب .
ك/ خالد اسماعيل إدارياً .

مواد متعلقة

مران الأهلي.. تدريبات بدنية قوية استعدادًا للدوري المصري

وزير الشباب يتابع البرنامج الأوليمبي للمنتخبات الوطنية خلال إعدادهم قبل السفر لباريس
الجريدة الورقية