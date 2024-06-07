الأحد.. هيثم شاكر يطرح أغنيته الجديدة يوم ما تفارق

قرر المطرب هيثم شاكر طرح أحدث أعماله الفنية يوم الأحد 9 يونيو في تمام الخامسة مساء وهي أغنية جديدة بعنوان"يوم ما تفارق".

ومن المنتظر أن يتم طرح الأغنية من خلال الصفحة الرسمية للفنان هيثم شاكر علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والصفحات الرسمية للمطرب علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وعدد من منصات الأغاني الشهيرة.

آخر مرة قابلتك

وحصدت أغنية “آخر مرة قابلتك” للفنان هيثم شاكر، أكثر من 46 ألف مشاهدة خلال يوم من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

أغنية آخر مرة قابلتك من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.



وتقول كلمات أغنية آخر مرة قابلتك لهيثم شاكر:"أنا آخر مرة قابلتك كانت آخر مرة خرجت

وضحكت لبني ادمين

دة انا من ساعة ما فارقتك

وانا مليت واسيت وتعبت

ومليش نفس اروح فين

وأكد هيثم شاكر مؤخرًا أنه احترف الغناء منذ 21 عامًا، وطوال عمله الفني لم يرهب الوقوف على المسرح، وكشف هيثم شاكر، في لقاء ببرنامج "سهرانين"، مع النجم أمير كرارة على قناة أون أي، سر بكائه على مسرح جدة خلال إقامة حفل السعودية، قائلا: "الحفلة دي مستني يومها من 20 سنة، وأنا لما حلمت أنى أبقى مطرب كنت اتولدت وعيشت في السعودية 14 سنة".



جدير بالذكر أن هيثم شاكر طرح مؤخراً أغنية تحمل اسم "آخر مرة قابلتك" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.