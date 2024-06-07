موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي المقبلة

يخوض منتخب مصر الأولمبي مواجهة أخرى أمام كوت ديفوار في إطار الاستعدادات لخوض غمار منافسات أولمبياد باريس 2024.

ويتجدد اللقاء بين مصر وكوت ديفوار في لقاء ودي ثاني، خلال فترة التوقف الحالية، وذلك بعدما التقى المنتخبين على أرضية استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز بهدف نظيف.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي

يخوض منتخب مصر مباراته الودية الثانية أمام كوت ديفوار يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو الجاري.

فاز المنتخب الوطني الأولمبي على ضيفه كوت ديفوار بهدف في لقاء ودي جمع بينما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى، ضمن الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

جاء هدف المباراة عن طريق مصطفى سعد "ميسى في الدقيقة الرابعة عقب استغلال خطأ مدافعى منتخب كوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد باريس بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً التي أقيمت في المغرب نوفمبر العام الماضي.

ويتواجد منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة من أولمبياد باريس بجانب إسبانيا وجمهورية الدومنيكان وصاحب المركز الثاني بـ كأس أمم آسيا.

