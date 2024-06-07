كيفية اكتشاف سرطان المبيض.. علماء يوضحون

اكتشف علماء من سنغافورة، بالتعاون مع زملاء من المملكة المتحدة، بروتينًا يمكن أن يكون بمثابة علامة حيوية لسرطان المبيض تثبيط هذا البروتين يوقف نمو مثل هذه الأورام الخبيثة.

أجرى علماء من سنغافورة، مع زملائهم من المملكة المتحدة، دراسة درست آليات تطور وانتشار سرطان المبيض ونتيجة لهذه الدراسات، تم التعرف على بروتين PTP4A3، والذي ارتبط الإفراط في التعبير عنه بشكل واضح بالنمو التدريجي لخلايا سرطان المبيض.

من أجل تطورها، تحتاج الخلايا إلى الطاقة ومواد "البناء" ,أحد المصادر الرئيسية لذلك هي عملية الالتهام الذاتي، والتي تسمح لك بمعالجة العضيات الضارة والميتة واستخدامها للحفاظ على حياة الخلايا السليمة في الجسم.

وقد عزل الباحثون بروتين PTP4A3، الذي يشارك بنشاط في هذه الآلية الخلوية ,يعمل هذا البروتين على تسريع عملية الالتهام الذاتي، حيث يتراكم في الجسيمات البلعمية الذاتية ويحفز نضوجها.

,أدى هذا التسارع إلى زيادة التدمير المفرط للخلايا السليمة، والتي تم استخدامها بعد ذلك لتطوير الخلايا السرطانية في أنسجة المبيض وفي نهاية المطاف، تم "التهام" البروتين نفسه بواسطة نفس الجسيمات البلعمية الذاتية.

وبعد فحص جميع نتائج الدراسة، وجد العلماء أن الإفراط في التعبير عن PTP4A3 كان مرتبطًا بشكل واضح بالتطور الدراماتيكي للأنسجة الخبيثة في المبيضين ,من الواضح أن تثبيط تخليق هذا البروتين يقلل من نمو الخلايا السرطانية.

يعتقد مؤلفو هذا الاكتشاف أن البروتين الذي تم تحديده هو علامة حيوية لسرطان المبيض ويمكن أن يكون أيضًا بمثابة هدف لعلاج هذا النوع من السرطان.

ما لا تعرفه عن سرطان المبيض

سرطان المبيض هو نمو للخلايا المتكونة في المِبيَضين وتتضاعف هذه الخلايا سريعًا ويمكن أن تغزو أنسجة الجسم السليمة وتدمرها.

يحتوي الجهاز التناسلي الأنثوي على مِبيضين، يقع كل واحد منهما على أحد جانبي الرحم وينتج الـمِبيَضان ويبلغ حجم الواحد منهما حجم حبة اللوز البُوَيضات بالإضافة إلى هرموني الأستروجين والبروجستيرون.

يَعلَم الأطباء أن سرطان المِبيَض يبدأ عند حدوث تغييرات (طفرات) في الحمض النووي للخلايا الموجودة في أنسجة المِبيَض أو الخلايا المجاورة لها. ويحتوي الحمض النووي للخلية على التعليمات التي تخبر الخلية بما يجب عليها فعله.

لكن هذه التغيرات تخبر الخلية أن تتكاثر بمعدل سريع لتُشكل كتلة (ورمًا) من الخلايا السرطانية وتستمر الخلايا السرطانية في النمو بينما تموت الخلايا السليمة.

ومن الممكن أن تغزو الخلايا السرطانية الأنسجة القريبة، وقد تنفصل عن الورم الأولي لتنتشر (تنتقل) في الأجزاء الأخرى من الجسم.