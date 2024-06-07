سلوى عثمان تكشف رد فعل "العوضي" بعد ضربه بالقلم في "حق عرب"

وصفت الفنانة سلوى عثمان، مسلسل حق عرب بأنه أفضل مسلسلاتها خلال مشوارها الفني؛ لأنه مسلسل واقعي، مشيرة إلى أنها ليست مؤمنة بالعرافين، وأن الأبراج لا تعكس الشخصيات.

أحمد العوضي ابن بلد وشعرت بالأمومة ناحيته

وأضافت سلوى عثمان عثمان خلال حوارها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها “بالخط العريض” على فضائية “الحياة”، مساء اليوم الجمعة أن الفنان أحمد العوضي ابن بلد، وشعرت بالأمومة ناحيته، مؤكدة أنه طيب وجدع وبسيط.

وأشارت الفنانة سلوي عثمان، إلى أن أحمد العوضي حنين، وضربته بالقلم فجأة، وهو "اتخض" من شدته في مسلسل حق عرب.

وطرحت قناة "الحياة"، ابتداء من يوم السبت 25 مايو، مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في رمضان الماضي وتصدره قوائم الأعلى مشاهدة.



يذاع المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساءً، وهو من بطولة أحمد العوضي ورياض الخولي ودينا فؤاد ووفاء عامر ووليد فواز وكارولين عزمي ومجموعة كبيرة من النجوم، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث العمل حول (عرب)، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث في إطار من الأكشن والتشويق.

قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد العوضي، كل من: رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.