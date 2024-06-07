سلوى عثمان: يحيى الفخراني أقرب إلى الصالحين أكثر من كونه فنانًا

قالت الفنانة القديرة سلوى عثمان أنها تعتز بالعمل مع الفنان عادل إمام، حيث عملت معه في فيلمين هما "الجردل والكنكة"، وقال لي أثناء هذا الفيلم "انتي أكتر واحدة كان صوتك طالع في مشهد هتافات الانتخابات"، أما الفيلم الثاني فكان "رسالة الى الوالي".

وأكدت عثمان خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة، أن الفنان عادل إمام من أهم صفاته أنه ملتزم في عمله وتركيبة فنية كبيرة، مشيرة إلى أنها لم تتلق ردود أفعال حقيقة على مشاهدها معه ولو كان الآن لحصدت مشاهدها التريند.

وأشارت عثمان خلال اللقاء أن الفنان يحيى الفخراني رجل عظيم وعملت معه في الخواجه عبد القادر وهو أقرب إلى الصالحين أكثر من كونه فنانًا.

ولفتت إلى أنها التحقت بمدرسة الراعي الصالح للراهبات وكانت تقوم بالرقص خلال الاحتفالات المدرسية مؤكدة أن ذلك كان بداية حبها ودخولها إلى عالم الفن.

وأشارت إلى أن والدها الفنان عثمان محمد علي لم يكن صارمًا بل كان ملتزما ويذهب إلى اللوكيشن مبكرا، منوهة إلى أنها تعشق سعاد حسني ونادية لطفي وفاتن حمامة مشيرة إلى أن نادية لطفي قامت بأدوار شعبية عكس شكلها تمامًا.

وأكدت الفنانة القديرة سلوى عثمان أن مسلسل حق عرب من أفضل مسلسلاتي لأنه واقعي، مشيرة إلى أنها ليست مؤمنة بالعرافين وأن الأبراج لا تعكس الشخصيات.

ونوه إلى أن الفنان أحمد العوضى ابن بلد وشعرت بالأمومة ناحيته مؤكدة أنه طيب وجدع وبسيط، مشيرة إلى أن أحمد العوضي حنين وضربته بالقلم على فجأة وأنه "اتخض" من شدته في مسلسل حق عرب.

ولفت إلى أن الفنان نور الشريف ضربني بالقلم بجد في فيلم الفتى الشرير وزعل وقالي حقك عليا لأني "اتعورت" بسبب الحلق، مؤكدة أن نور الشريف كان مثقفا ويعشق القراءة وعن سر عظمة مسلسل المال والبنون.

ونوه إلى أن العظمة كانت تكمن في سيناريو محمد جلال عبد القوي لأن كل الفنانين كانوا أبطالا في العمل الفني فالحياة عبارة عن حواديت وكل شخص له حكاية، قائلة إنه فنان ثابت ويركز على نفسه ووجوده.